Virgil (Les Anges) interné de force en hôpital psychiatrique : des vidéos de lui inquiètent

Mais qu'est-il arrivé à Virgil ? Le 15 février, l'ancien candidat des Anges a inquiété ses fans en postant des vidéos de lui en direct de l'hôpital psychiatrique. Il s'en est pris à des proches ainsi qu'à des candidats de télé-réalité.

L'année 2020 a été éprouvante pour l'ancien compagnon d'Hillary. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique pour dépression. Ce n'est qu'en janvier 2021 qu'il a fait son retour sur les réseaux sociaux. "Pour l'instant, je ne parlerai pas trop des raisons de mon absence. Je sais qu'il y a quelques articles qui sont sortis, je vous expliquerai (...) Je pense que c'est quelque chose à partager, parce que c'est quand même un truc de fou ce que j'ai vécu en 2020. Je me perds tellement je suis content de snaper ! Je pense que je vais même écrire un livre. Je pourrais mettre sur papier tout ce que j'ai ressenti, parce que ça a été une année très triste pour moi. Mais il y a tellement de leçons à tirer après être tombé aussi bas (...) Ça fait du bien de me sentir bien", avait notamment confié le jeune homme de 28 ans.

Si depuis, il semblait reprendre du poil de la bête, Virgil a semble-t-il fait une rechute. A la suite d'une soirée le jour de la Saint-Valentin, l'ancien candidat de télé-réalité a été interné de force en hôpital psychiatrique. Furieux, il a lancé : "Cyril Hanouna, tu peux m'inviter dans le prochain Touche pas à mon poste pour que j'explique que tout mon entourage me met en psychiatrie alors que je n'ai rien fait. Hey, bande de fous, allez fumer vos joints et boire vos verres d'alcool, me faites plus la morale. Je n'ai rien consommé ce soir, je suis à jeun, je suis le seul de la soirée à être à l'hôpital. Je fais after en psychiatrie ! C'est vous les plus fous ! La production, tout, tout, tout, vous m'avez rendu fou."

Virgil a ensuite reproché à certains candidats de ne plus prendre de ses nouvelles maintenant qu'il a des soucis et plus d'argent. "La télé-réalité c'est un monde de p*te. Je vous ba*se tous ! Que ce soit Léana, Jessica Thivenin, Nabilla.... Virgil Pignon, ça va, j'ai été gentil pendant longtemps maintenant je vais vous montrer mon vrai visage. Mon but c'est de finir en prison, avec les fous comme moi !", a-t-il poursuivi.