Les Anges - Un candidat sorti d'hôpital psychiatrique : premiers mots et révélations à venir

C'est donc en juin 2020 que Virgil a annoncé vouloir quitter les réseaux sociaux et mettre un terme à sa carrière sur le petit écran. "Profitez bien de me voir dans Les Anges 12 parce qu'après, vous me verrez plus. Pôle Emploi, c'est fini la tv real", déclarait-il. Quelques semaines plus tard, un blogueur révélait qu'il avait été interné en hôpital psychiatrique. "Depuis quelques semaines, le jeune homme n'est pas bien. (...) Il a fait un passage dans un hôpital psychiatrique à Dijon", était-il rapporté. Un information par la suite confirmée par le principal intéressé. "Vrai article", commentait-il, précisant avoir eu "quelques soucis de santé".

Pour rappel, Virgil a été révélé au grand public en 2016 lors de sa participation à la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers. À l'époque, il était en couple avec Hillary. La séparation survenait plus tard sur le tournage des Marseillais et les Ch'tis vs le Reste du monde. En 2017, Virgil a rejoint le casting des Princes et des princesses de l'amour avant de devenir une figure des Anges où il a fait la connaissance de Cloé Cooper avec qui il est resté en couple pendant un an. Sa dernière télé remonte à 2019, pour la dernière saison des Anges. Une saison au cours de laquelle il avait craqué pour Chani avant de redevenir célibataire.