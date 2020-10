Les Anges 12 : Une candidate agressée dans la rue, son compagnon "pête un câble"

Sébastien Pinelli était en colère. Ce jeudi 29 octobre 2020, le candidat des Anges 12 (NRJ12) a révélé que sa compagne Cloé Cooper s'était fait agresser en pleine rue. Et il n'a pas mâché ses mots !

Mieux vaut ne pas toucher à un cheveux de Cloé auquel cas, son petit ami se fera un plaisir de venir remonter les bretelles de la personne qui l'importune. Ce matin, le beau brun s'est saisi de son compte Snapchat pour s'en prendre à un homme qui a agressé sa chère et tendre. "Je vais péter un câble. Si je retrouve le mec, je vais lui couper les deux genoux", a-t-il tout d'abord lancé. De quoi donner le ton ! Il a ensuite dévoilé les circonstances de l'incident : "Ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais avec le chien. Cloé, elle est partie aller voir sa mère, pour aller chez le coiffeur. Elle était arrêtée derrière une voiture. Cette voiture recule pour laisser passer une autre voiture, et fonce dans Cloé. Elle lui dit : 'Regarde dans ton rétroviseur quand tu recules ! Tu viens de me foncer dedans !'. Le mec qu'est-ce qu'il a fait ? Il a frappé Cloé ! Je crois qu'il avait 70 ans en plus c'est ça le pire. Un homme en 2020 tape une femme et en plus sur ma femme (...) Regarde-moi bien la tête de ma mère, que si cette vidéo elle remonte à toi, je te jure que je vais te couper les deux genoux en deux", s'est-il énervé.

Sébastien espère que l'homme en question tombera sur sa vidéo et le contactera pour régler cela entre hommes. Sinon, le jeune homme compte faire intervenir la police. "Tu as de la chance qu'elle n'ait pas relevé la plaque d'immatriculation. Mais ne t'inquiète pas j'ai l'habitude de ce genre de problème. A l'endroit où ça s'est passé, il y a une caméra juste au dessus", a-t-il conclu.

Cloé a également fini par prendre la parole "pour mettre en garde certaines personnes". "Il a tapé ma voiture. Je descends, je vais à sa vitre, et je lui dis de faire attention. Quand je vois que c'est une personne âgée, je décide de m'adoucir énormément. Je lui ai dit de faire attention à son rétro quand il recule. Il s'est mis à m'insulter de tous les noms et à me frapper. (...) Il a réussi à me foutre un coup dans l'épaule", a-t-elle raconté. Une voiture est ensuite arrivée derrière elle et l'homme a filé. Fort heureusement, elle n'a pas eu mal.