Cloé (Les Anges) accro à la chirurgie ? "Mon visage est gonflé, j'ai pris 5 kg"

Actuellement au casting de la douzième saison des Anges de la télé-réalité, Cloé Cooper, découverte dans Les Marseillais en 2018, a pour objectif professionnel de devenir mannequin. Mais depuis quelque temps, la belle reçoit très souvent des messages de ses abonnés l'accusant d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Remontée, la jeune femme a tenu à mettre les choses au clair le mardi 11 février 2020, via son compte Instagram.

"Je commence à être agacée par certains de vos commentaires (...) Non, je n'ai pas fait de chirurgie. À vous entendre j'ai fait mes pommettes, j'ai du botox dans le visage... Je n'ai même pas d'extensions de cils ni de tatouage sur les cils alors les injections...", s'insurge la jeune femme.

Si elle admet avoir subi une intervention pour se faire gonfler la lèvre supérieure, elle nie en revanche toute autre opération. "J'ai effectivement la lèvre supérieure qui a été retouchée, je ne l'ai jamais caché mais hormis ça, je n'ai jamais rien fait ! Si j'avais fait quelque chose, j'aurais des gros seins. Je ne fais rien...", assure-t-elle avec conviction.

Mon visage s'est un peu transformé

Pourtant, il est indéniable que le visage de la jeune femme a changé depuis sa participation aux Anges. Mais pour Cloé Cooper, l'explication est très simple : "C'est dû à plusieurs choses... Un peu la lèvre forcément, le fait que je sois passé d'un blond carré à une coupe longue et brune, mais il y a aussi le fait que j'ai pris cinq kilos. J'ai pris du visage c'est pour ça qu'il est plus gonflé et moins fin. Quand on grossit on prend aussi du visage, pas seulement des bras, des cuisses ou des fesses. Mon visage s'est un peu transformé", a-t-elle expliqué.

Ces derniers temps, la chirurgie esthétique dans le monde de la télé-réalité est au coeur de tous les débats. Mais pour la jolie brune, il n'est pas question d'en abuser : "Je n'ai absolument rien contre la chirurgie, c'est juste que moi j'ai trop peur du résultat. J'ai peur que ça me change trop... Si un jour je passe le cap, je l'assumerai", conclut la belle.

Aujourd'hui en couple avec un certain Sébastien Pinelli, Cloé Cooper est plus heureuse que jamais et ne compte pas laisser une poignée de haters lui gâcher son bonheur.