Florie et Florian (Qui veut épouser mon fils ?) toujours en couple ?

Florie et Florian s'aiment donc encore comme au premier jour malgré le temps qui passe. Le 30 janvier 2017, le couple faisait une révélation de taille dans C'est mon choix. Sans que personne ne le sache, ils se sont mis ensemble avant la fin de l'aventure. Mais à l'écran, ils n'avaient rien laissé paraître. "La production n'était pas au courant, il y avait une semaine de battement entre deux tournages et, durant cette semaine, on ne doit pas entrer en contact normalement. Mais il est venu me voir sur Paris et on a passé une semaine tous les deux. On est sortis ensemble", avait révélé la belle blonde à la présentatrice Evelyne Thomas.