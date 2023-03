Virgilia Hess (BFMTV) maman et atteinte d'un cancer du sein : très affaiblie, les effets terribles de sa dernière chimio

Au cours de l'année 2022, la Miss Météo de BFMTV Virgilia Hess a eu le grand bonheur de tomber enceinte de son premier enfant. Malheureusement, cette heureuse nouvelle s'est accompagnée d'une beaucoup moins bonne lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Et dès le moment où la maladie a été diagnostiquée, Virgilia Hess a décidé de partager son combat sur ses réseaux sociaux, allant jusqu'à annoncer s'être volontairement rasé le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie.

Car des séances de chimiothérapie, la jeune femme doit en subir de nombreuses. La bonne nouvelle est qu'elle est déjà arrivée à la moitié de son traitement. La mauvaise est que celui-ci l'affaiblit énormément. En story Instagram lundi 27 mars, Virgilia Hess a justement confié avoir été au plus mal encore tout récemment. "Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Moi mieux, après avoir été très malade la semaine dernière, suite à ma troisième chimio. Surtout à J+4. Ça aura été la pire journée depuis le tout début des chimios. Frissons, tremblements, nausées, vomissements, maux de tête et maux de ventre, douleurs dans la nuque, dans le bas du dos... j'étais très faible", a-t-elle détaillé.

Virgilia Hess, maman d'une petite fille de 3 semaines

Et de continuer, sur une note plus positive : "Là ça va mieux, prochaine chimio le 11 avril et ce sera ma 4ème et dernière cure, avant de démarrer les cures 'taxotere'. J'en serai à la moitié des chimios si tout se passe bien (j'ai au total 6 mois de chimio). Je me suis calée une séance d'acupuncture juste avant la prochaine chimio car apparemment, ça peut atténuer les effets secondaires". Virgilia Hess a par ailleurs indiqué avoir bon espoir d'être "en forme" les deux prochaines semaines, lors desquelles elle n'a qu'un seul projet : "pouvoir profiter à fond de (sa) petite chérie qui a déjà trois semaines aujourd'hui."

Virgilia Hess a en effet donné naissance à une petite fille au début du mois de mars, prénommée Léna-Rose. Au moment d'annoncer son arrivée dans le monde, la Miss Météo partageait une adorable première photo.