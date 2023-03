BFMTV : Virgilia Hess, atteinte d'un cancer, a accouché : Olivier Truchot donne des nouvelles

En octobre 2022, Virgilia Hess, miss météo de BFMTV annonçait être enceinte de son tout premier enfant. Une heureuse nouvelle qui a malheureusement rapidement été entachée par la découverte quasi simultanée d'un cancer du sein. Sur les réseaux sociaux, la jolie brune donne régulièrement de ses nouvelles et assure à ses fans qu'elle ne cessera jamais de se battre contre la maladie. Le 28 février dernier, elle dévoilait même s'être volontairement rasée le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie.

Depuis près de 5 jours cependant, la jeune femme est en silence radio. Mais que ses fidèles abonnés se rassurent, Virgilia Hess va très bien et, selon ses collègues de BFMTV, elle aurait même déjà accouché ! C'est le lundi 6 mars 2023, dans l'émission BFM Story, que Olivier Truchot et Alain Marschall ont donné des nouvelles de la jolie brune. Après un débat sur le cancer, au coeur duquel se trouvait notamment le cas de Florent Pagny, les deux journalistes ont tenu à adresser un petit mot pour leur collègue. "On a une pensée aussi pour Virgilia Hess, notre journaliste météo, qui vient d'être maman et qui a appris en même temps que sa grossesse qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle a une petite fille qui est en bonne santé et on les embrasse fort", a révélé Alain Marschall.

Elle a voulu raconter son histoire

Une information de taille qui expliquerait également ce soudain silence de la part de Virgilia Hess, elle qui est habituée à communiquer quotidiennement sur sa grossesse et sa maladie. "Elle a voulu raconter son histoire sur les réseaux sociaux, avec l'idée de faire passer des messages. Elle a un cancer du sein mais elle vient d'être maman et c'est une super nouvelle !", a ajouté Olivier Truchot dans la foulée. Et son acolyte de préciser : "Et en étant toute jeune en plus ! Mais maintenant elle va pouvoir se soigner sereinement."

Invité sur le plateau, Michel Cymes, qui a lui aussi été victime d'un cancer du rein découvert en 2008, a tenu à mettre les spectateurs en garde et a les encourager à se faire dépister le plus tôt possible. "Dépistage, dépistage ! Pareil pour le cancer du sein, il faut se faire dépister !", a-t-il martelé.