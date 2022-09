Michel Cymes guéri d'un cancer : ses premières révélations sur sa maladie

Michel Cymes est devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Depuis les années 90, le médecin de 65 ans évolue à la télévision. Les téléspectateurs de France 2 ont pu l'admirer sur France 2 dans Télématin ou plus récemment dans Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain avec son acolyte Adriana Karembeu, ou encore sur France 5 dans Le Magazine de la santé. Il a aussi endossé le rôle d'acteur dans Meurtre en pays d'Oléron et La Doc et le véto. Mais il a aussi écrit des ouvrages. Un nouveau est d'ailleurs prévu pour octobre prochain et il y a fait une révélation sur sa santé.

Comme le dévoilent nos confrères du Parisien, son prochain livre sortira le 5 octobre, aux éditions Stock. Pour l'heure, impossible d'en connaître le titre. Mais ce qui est certain c'est que, dans cet ouvrage décrit comme "inattendu", il "parle pour la première fois des moments importants de sa vie". Il y révèle notamment avoir guéri d'un cancer. "Vous allez constater que le cancer n'arrive pas qu'aux autres et qu'il importe de se faire dépister car on n'a pas toujours la chance, comme moi, de le découvrir par hasard", écrit l'époux de Nathalie. Un sujet qu'il n'avait, jusque-là, pas évoqué. Il faudra toutefois patienter avant d'en savoir plus sur cette bataille qu'il a remportée dans le plus grand secret.

Michel Cymes reviendra également sur son parcours depuis sa jeunesse. "Une enfance modeste peut être fondatrice de bien des miracles si elle est heureuse. Vous allez découvrir que l'histoire familiale est capitale dans la construction et les choix de l'homme que je suis devenu", explique la figure incontournable du PAF. Rappelons qu'il est issu d'une famille de juifs polonais qui ont émigré en France dans l'entre-deux guerres. Deux de ses grands-parents ont été tués en déportation à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Un drame évoqué dans son livre Hippocrate aux enfers, sorti aux éditions Stock en 2015.