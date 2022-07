Michel Cymes, sa femme Nathalie jalouse d'Adriana Karembeu : cette scène qui a fait exploser son épouse

Ce mardi 12 juillet sur France 2, l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain fait son retour. Au programme : le désir et le plaisir féminin (sous titré La nouvelle révolution sexuelle).

Un show qui sera comme d'habitude animé par Michel Cymes, toujours accompagné de sa fidèle partenaire à l'écran Adriana Karembeu. Cette dernière vient d'ailleurs de s'exprimer dans les colonnes de Télé-Loisirs sur sa relation avec le médecin. "En 10 ans, il est devenu comme mon frère : on se charrie beaucoup, on s'agace aussi mais toujours avec bienveillance. J'apprécie ce genre d'homme. Son caractère ressemble un peu à celui de mon mari ! On a aussi en commun un super esprit de compétition... Ça pimente l'émission", a confié la mère de Nina.

"On mange ensemble en tournage, on se voit en vacances, il vient à Marrakech, on se voit à Paris. Nos conjoints s'entendent très bien ! C'est une personne à qui je peux me confier, demander des conseils. Il est sincère avec moi et ça c'est extrêmement important et très rare dans ce milieu. J'ai énormément de chance d'être tombée sur une personne comme lui", vient-elle également de raconter pour Femme actuelle.

De la jalousie dans l'air ?

Mais cette complicité n'a pas toujours rassuré Nathalie, la femme de Michel Cymes. Ce dernier a révélé qu'elle était auparavant plutôt jalouse, dans une interview accordée à Faustine Bollaert pour Femme actuelle en 2017, justifiant cela par le fait qu'elle est "mi-française, mi-argentine". "La moitié du sang qui coule dans ses veines est sud-américain", avait-il rajouté. Il avait également raconté une anecdote à propos de sa première émission avec la jolie blonde, tournée au Mont-Blanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été épargné par sa dulcinée.

"Lorsque je rentre chez moi, je donne le script à lire à ma femme et elle découvre le passage qui précise : 'Adriana et Michel entrent dans l'igloo, où ils vont passer la nuit.' Elle a explosé : 'C'est une plaisanterie !'", avait-il expliqué pour le magazine. Ne souhaitant en aucun cas laisser son amitié avec la la jolie blonde envenimer son couple, l'animateur de 65 ans avait pris l'initiative d'organiser un dîner "tous les quatre, avec Adriana et son mari", afin d'éradiquer toute forme de jalousie. Depuis, les tensions semblent apaisées, et c'est tant mieux !