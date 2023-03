Diaporama : BFMTV : Virgilia Hess, atteinte d'un cancer, a accouché : Olivier Truchot donne des nouvelles

Une présentatrice enceinte a récemment annoncé être atteinte d'un cancer. Virgilia Hess (BFM) - Les présentateurs de la météo se réunissent pour le lancement du 16ème forum international de la météo et du climat sur le parvis de l'hôtel de ville à Pari le 22 mars 2019. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Mais ses collègues, Olivier Truchot et Alain Marschall ont annoncé une bonne nouvelle sur BFMTV. © BFMTV

Il s'agirait d'une petite fille et, toujours selon les deux journalistes, mère et fille seraient en excellentes santé. Exclusif - Alain Marschall, Olivier Truchot - Remise du trophée Grandes Gueules Moyen Orient pendant l'émission éponyme présentée par B.Petrover en duplex depuis Tel Aviv à Paris le 15 décembre 2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Virgilia Hess (BFM) - Les présentateurs de la météo se réunissent pour le lancement du 16ème forum international de la météo et du climat sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

Olivier Truchot et Alain Marschall - Salon du livre de Cosne-sur-Loire le 26 Mai 2019. © Jlppa / Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

10 / 23