BFMTV : Virgilia Hess maman et atteinte d'un cancer, 1ère photo de sa fille née avec un mois d'avance

Pour rappel, c'est à la fin de l'année 2022 que la présentatrice météo de BFMTV avait annoncé être enceinte de son premier enfant. Une très bonne nouvelle toutefois gâchée un peu plus tard par une autre beaucoup moins positive... En effet, elle est atteinte d'un cancer du sein. Le 8 mars dernier, toujours sur le réseau social racheté par Elon Musk, elle avait raconté avec beaucoup de détails les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de sa terrible maladie, il y a à peine quelques semaines.

Mon cerveau s'est mis en off

"C'est sans un mot (hormis un simple bonjour) que la radiologue entra dans la salle. Un silence qui en disait long et qui me fit comprendre instantanément que quelque chose n'allait pas. Pas une mouche ne volait lorsque je me déshabillais, c'en était presque gênant. 'L'inspection' terminée, je me rhabillais, ne disant rien. Elle ne parla pas non plus, et plus le temps passait et moins j'osais demander", avait-elle relaté dans un premier temps, avant d'expliquer qu'elle avait alors demandé s'il agissait d'un cancer et que la radiologue lui avait répondu "oui".