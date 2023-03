"Cette maladie ne m'aura pas !" : Une miss météo de BFMTV, enceinte et atteinte d'un cancer, se dévoile en body moulant

Virgilia Hess ne compte rien lâcher. Enceinte et atteinte d'un cancer du sein, la jeune femme porte fièrement son bébé tout en se battant contre la maladie et en suivant un traitement par chimiothérapie. Le 28 février dernier, elle annonçait, sur son compte Instagram, avoir décidé de couper ses cheveux afin de ne pas laisser le cancer lui enlevé lui-même sa belle chevelure. Hier, le mardi 2 mars 2023, la future maman a de nouveau donné de ses nouvelles.

Depuis qu'elle a découvert être atteinte d'un cancer, Virgilia Hess est meurtrie. Néanmoins, la jolie miss météo de BFMTV est bien décidé à envoyer son cancer "(s)e faire foutre". Quelques jours après avoir rasé ses cheveux, elle s'est de nouveau emparée de son compte Instagram pour y poster de sublimes photos de grossesse et donner des nouvelles rassurantes à ses abonnés. "J'ai fait ce shooting grossesse le 14 février, soit deux semaines après ma première chimio. C'était important pour moi d'immortaliser mon bidou (et mes cheveux au passage) !", explique-t-elle en légende. Sur le premier cliché, on peut apercevoir la journaliste de profil, à genoux et vêtue d'un body noir très moulant. Les mains dans ses longs cheveux bruns, la jeune femme paraît on ne peut plus radieuse. Enfin, sur la seconde photo, Virgilia Hess est debout, coiffée d'un chignon déstructuré et caresse tendrement son ventre de la main gauche...