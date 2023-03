Virgilia Hess (BFMTV) atteinte d'un cancer du sein et maman : la Miss Météo "sous le choc" et "sidérée", son récit poignant

A la fin de l'année 2022, la Miss Météo de BFMTV Virgilia Hess a annoncé être enceinte de son premier enfant. Un grand bonheur pour la jolie brune qui a malheureusement été gâché un peu plus tard, lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Sur les réseaux sociaux, Virgilia Hess a décidé de parler sans tabou de sa situation, que ce soit pour donner de ses nouvelles ou pour expliquer s'être volontairement rasé le crâne pour éviter de perdre ses cheveux suite à la chimiothérapie.

Et ce mercredi 8 mars, elle s'est saisie de son compte Twitter pour raconter en détails le jour où elle a appris qu'elle était malade. Un jour qu'elle n'oubliera jamais. "C'est sans un mot (hormis un simple bonjour) que la radiologue entra dans la salle. Un silence qui en disait long et qui me fit comprendre instantanément que quelque chose n'allait pas", a-t-elle rapporté à travers un long texte. "Pas une mouche ne volait lorsque je me déshabillais, c'en était presque gênant. 'L'inspection' terminée, je me rhabillais, ne disant rien. Elle ne parla pas non plus, et plus le temps passait et moins j'osais demander", lit-on également.

Pourtant, Virgilia Hess se risque à poser des mots sur ce qu'elle redoutait. "C'est un cancer c'est ça ?", a-t-elle questionné son médecin, laquelle lui a répondu à l'affirmatif. "Après ça, impossible de me rappeler ce qu'il s'est passé. Je sais que j'ai pleuré et que je lui ai fait répéter plusieurs fois ce qu'elle me disait, mais mon cerveau s'est mis en off et je n'entendais plus les mots qui sortaient de sa bouche, seulement un brouhaha... Le choc et la sidération étaient tellement violents que je suis juste incapable de me souvenir de ce qui m'a été dit à ce moment-là", a reconnu la miss.