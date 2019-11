Virginie Efira et Niels Schneider : Les amoureux réunis pour une rare sortie

Rares sont les apparitions du couple. Pourtant, c'est bras dessus bras dessous que Virginie Efira et son compagnon Niels Schneider ont pris part au dîner Vanity Fair des 50 Français les plus influents, organisé au Musée des Arts décoratifs de Paris, le 22 novembre 2019. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie le couple de comédiens.

En total look noir égayé de sequins, Virginie Efira a misé sur la simplicité d'un pantalon noir pour cette soirée parisienne. L'actrice franco-belge de 42 ans s'est volontiers prêtée à la traditionnelle séance de pose avec Niels Schneider, qui partage sa vie depuis maintenant plus d'un an. Le comédien de 32 ans était quant à lui habillé d'un élégant costume gris signé Dior.

Le duo a donc passé la soirée en compagnie de Michel Denisot, directeur de publication de l'édition française de Vanity Fair. Il a également pu croiser d'autres personnalités telles que Benoît Magimel, Doria Tillier, Cyril Lignac, Mademoiselle Agnès, le réalisateur Jean-Baptiste Mondino ou encore Natacha Ramsay-Levi, la directrice artistique de la maison Chloé.