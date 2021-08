Virginie Hocq en couple : Sullyvan, le barbu stylé (et canon) qui partage sa vie

Interviewée par le magazine Gael, Virginie Hocq a fait de précieuses confidences concernant son compagnon resté jusqu'à présent dans l'ombre... le beau Sullyvan. (Très) Grand barbu à la chevelure blanche et au style décontracté, l'homme qui a fait chavirer le coeur de la maman de Billie (6 ans) est très discret et ne souhaite pas s'afficher dans les médias. Il "n'a pas envie d'apparaître confie l'actrice, Je respecte ça, je n'aimerais pas qu'on m'impose des choses non plus". Viril et charismatique, Sullyvan s'est même déjà fait repérer dans la rue par une créatrice de mode qui souhaitait l'embaucher comme mannequin. "Sullyvan a tellement de style qu'un jour, la créatrice Sofie D'Hoore l'a arrêté dans la rue" révèle ainsi la comédienne.