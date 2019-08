Virginie Hocq en feu, Macha Méril lumineuse au Festival de Ramatuelle

Les festivités se poursuivent au Théâtre de Verdure ! Pour sa 35e édition, le Festival de Ramatuelle a misé sur des personnalités particulièrement prestigieuses. Après avoir offert une soirée de lancement en musique, avec la voix envoûtante de Marc Lavoine, l'événement a mis en lumière les arts dramatiques à la française. Ce samedi 3 août, Virginie Hocq a tout donné sur scène en compagnie de Zinedine Soualem dans C'était quand la dernière fois ? d'Emmanuel Robert-Espalieu. Sur les planches, les deux comédiens interprètent un couple qui s'arrache avec humour - malgré une tentative d'empoisonnement - et ils ont ensorcelé les célébrités présentes en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Parmi les spectateurs, Zoé Félix, Jacqueline Franjou - présidente et co-créatrice du festival -, Michel Boujenah - à la direction artistique - et Macha Méril ont applaudi de bon coeur. Et si l'amour éternel de Michel Legrand était présent dans les gradins du Festival de Ramatuelle, ce n'était pas que pour soutenir ses collègues. Le dimanche 4 août, c'était à son tour de faire frissonner le public, aux côtés de Natalie Dessay, Bernard Alane, Gaël Giraudeau et Valentine Galey, dans La légende d'une vie de l'écrivain Stefan Zweig. Une performance admirée, de très près, par Alix de Foresta, princesse Napoléon, et Guy Savoy.

Jusqu'au 11 août 2019, les talents vont défiler sur la scène du Théâtre de Verdure, tout autant que dans ses coulisses. Côté moments forts, Zazie s'éloignera l'ombre d'un instant de sa Rue de la paix pour mettre l'ambiance à Ramatuelle, Richard Berry sera poignant dans les Plaidoiries de Matthieu Aron et Gérard Depardieu clôturera l'événement en venant interpréter les chansons légendaires de la chanteuse Barbara. La solitude n'aura jamais été aussi bien entourée...