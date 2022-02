Virginie Lemoine en couple avec Darius Kehtari : photos très rares des amoureux

Depuis 2002, Virginie Lemoine partage sa vie avec Darius Kehtari. Très discrets, les amoureux ne s'affichent que rarement en public. En 2010, ils foulent ensemble un tapis rouge de Monte Carlo et assistent à la 24ème cérémonie de la Nuit des Molières (voir diaporama). S'ils apparaissent peu lors de soirées ou d'événements officiels, le couple travaille main dans la main sur le petit écran.

Virginie Lemoine a d'ailleurs invité son compagnon à la rejoindre dans la série dont elle a été l'une des stars pendant plus de dix ans : Famille d'accueil. "Dans le dernier épisode de la saison, je vais me retrouver à jouer avec mon compagnon dans la vie, le comédien Darius Kehtari !", avait-t-elle révélé à l'époque avec beaucoup d'enthousiasme au magazine Télé 7 jours.

Sur les planches, le couple s'affiche dans la pièce Une diva à Sarcelles en 2010 mais aussi dans Brigitte, directeur d'agence imaginée par l'actrice elle-même, en 2013. Ne tarissant pas d'éloges à l'égard de son chéri, elle expliquait à France Soir : "Lui, c'est un vrai comédien, contrairement à moi. C'est un homme au charisme certain et je l'ai même débauché pour faire une apparition dans Famille d'accueil. Et aussi dans Une diva à Sarcelles où il a remplacé au pied levé le personnage du concierge, qui avait chuté de deux mètres de haut d'une échelle et s'était fracturé la colonne vertébrale !"

Une rencontre qui a bouleversé la vie de Virginie Lemoine qui a enfin retrouvé la paix au côté de cet acteur d'origine iranienne. Au début des années 2000 juste après sa séparation avec Laurent Gerra, Virginie Lemoine était atteinte d'une terrible maladie qui la rongeait mais dont elle n'osait révéler l'existence. Interviewée par France Soir en 2010, l'actrice parvenait enfin à mettre des mots sur ses maux et confiait avoir longtemps d'anorexie jusqu'à sa rencontre décisive avec l'acteur du film Les Gamins (2013).

"Mes problèmes de poids ont commencé au moment où j'ai arrêté mon duo avec Laurent Gerra. Ils ont duré jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon, le comédien Darius Kehtari, il y a huit ans. J'avais alors perdu 17 kg. Le jour où il m'a dit : Si tu ne manges pas, je te quitte, j'ai recommencé à manger. Je ne me rendais pas compte, à ce moment-là des risques que j'encourais." expliquait-elle, très reconnaissante.