Vivement dimanche : Audrey Fleurot et Alice Pol divines face à Dany Boon

Personne n'a envie que le week-end se termine. Mais les téléspectateurs de France 2 peuvent se consoler avec les émissions Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, animées par Michel Drucker. Chaque semaine, l'animateur de 77 ans reçoit des personnalités afin d'évoquer leur actualité.

Dimanche 15 septembre 2019, à partir de 14h15, le public aura le plaisir de retrouver Yannick Noah. L'ancien champion de tennis signe son retour en musique avec son nouvel opus, Bonheur Indigo, sorti le 6 septembre dernier, cinq ans après des Combats ordinaires. Le chanteur de jazz Manu Dibango est aussi venu parler musique. Côté théâtre, Audrey Fleurot et Didier Bourdon ont fait le plaisir à Michel Drucker de venir afin de parler de leur pièce, Jo, qui se jouera à partir du 20 septembre au théâtre du Gymnase. Ils y incarnent un mari et une femme qui doivent se débarrasser d'un cadavre.

L'écrivain, journaliste et grand spécialiste de l'histoire Franck Ferrand, la vétérinaire Hélène Gateau, la caricaturiste Emmanuel Chaunu faisaient partie des chroniqueurs présents cette semaine. Ensuite, dans Vivement dimanche prochain, c'était au tour de Frédéric François, qui fêtera ses cinquante ans de carrière le 26 octobre prochain à Forest National, de venir se livrer. L'humoriste et acteur Ahmed Sylla, actuellement à l'affiche d'Inséparables au côtés d'Alban Ivanov, était aussi de la partie. Tout comme Dany Boon, Alice Pol et Guillaume Gallienne, venus assurer la promotion du film Le Dindon, en salles à partir du 25 septembre prochain. Enfin, les humoristes Roland Magdane et Willy Rovelli feront rire le public.