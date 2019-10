Vivement dimanche : Doria Tillier lumineuse auprès de Nicolas Bedos

Michel Drucker s'est à nouveau glissé dans le fauteuil rouge du studio Gabriel le 21 octobre 2019 afin d'assurer le tournage de ses deux émissions dominicales. Le fruit de ses efforts sera diffusé le 27 octobre 2019 sur France 2, avec la participation de nombreuses célébrités, venues dans le 8e arrondissement de Paris pour discuter de leurs actualités les plus brûlantes.

Au programme, de la culture, de la culture et encore de la culture ! Invité principal de Vivement Dimanche à 14h20, Alain Souchon aura toute l'occasion d'en dévoiler plus sur son nouvel album, le 15e de sa carrière intitulé Âme Fifties. Mais il ne sera pas le seul à faire part de sa passion musicale, puisque Vincent Delerm a sorti son 7e opus, Panorama, à la même date, accompagné du documentaire Je ne sais pas si c'est tout le monde. Également de la partie, Niels Arestrup et Alexis Moncorgé – qui jouent ensemble dans la pièce Rouge jusqu'au 15 décembre –, et François Morel, qui se frotte actuellement aux textes de Raymond Devos dans son spectacle J'ai des doutes.

Michel Drucker aura également droit à la présence de certains des piliers de ses émissions. Franck Ferrand pour parcourir l'histoire d'une figure choisie par Alain Souchon, Hélène Gateau pour aborder la rubrique animale, Chanee pour la caution médicale et santé de l'émission et Jean Plantu, à la planche à dessin comme à son habitude, analysant son entourage et leurs propos à coups de crayon.

Changement d'horizon pour Vivement Dimanche Prochain dès 15h35 avec un cast tout neuf, diablement prestigieux. La chanteuse Diane Dufresne sera de retour après onze années d'absence médiatique, aux côtés de Philippe Geluck, Willy Rovelli, Alex Lutz, Anne Roumanoff, Dave et Les Chevaliers du Fiel. Au cinéma dans Les Municipaux, trop c'est trop ! – sortie en salles le 23 octobre 2019 –, le duo d'humoristes partagera l'affiche avec Fanny Ardant, Nicolas Bedos et Doria Tillier, venus soutenir leur projet commun intitulé La Belle Époque. Vivement !