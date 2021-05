Vivement dimanche : Julie Zenatti rayonnante aux côtés de Jérémy Frérot

Le rendez-vous était donné. Le 20 avril 2021, Michel Drucker a tourné un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. A cette occasion, le présentateur de 78 ans a reçu de nouveaux invités de marque sur son célèbre canapé rouge.

Un vent de fraîcheur a soufflé au studio Gabriel car Julie Zenatti était l'une des personnalités conviées dans Vivement dimanche. La pétillante blonde de 40 ans est venue parler de son nouvel album Refaire danser les fleurs, à la musicalité des années 70-80. Dans son opus sorti le 22 janvier dernier, le public peut écouter des titres retro-disco-pop. A l'occasion de sa venue, la chanteuse a vêtu une sublime robe longue colorée à imprimés. Jérémy Frérot avait quant à lui opté pour un look plus streetwear. A l'instar de Julie Zenatti, le beau brun de 31 ans est venu parler musique avec Michel Drucker. Le 19 février 2021, il a dévoilé son nouvel album Meilleure vie. Le papa de Lou (3 ans et demi) et d'un deuxième garçon dont on ne connaît pas le prénom (bientôt 4 mois) y parle principalement de son rapport à la paternité. On imagine donc qu'il n'échappera pas à quelques questions personnelles.

Mais Michel Drucker n'a pas reçu que des chanteurs. L'acteur Dominique Besnehard lui a aussi fait l'honneur de venir pour parler de son dernier ouvrage Artmedia, une histoire du cinéma français (sorti le 7 avril 2021, aux éditions de L'Observatoire). Il y raconte l'histoire de la prestigieuse agence artistique fondée par Gérard Lebovici en 1970 et dirigée successivement par Jean-Louis Livi et Bertrand de Labbey. L'homme de 67 ans y a travaillé et en a tiré la série télévisée Dix pour cent. Enfin, c'est l'animateur Florian Gazan qui complète la liste des invités. Sans oublier la présence du caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker a eu le plaisir de discuter avec le chanteur Laurent Voulzy. En plus de parler de sa musique, il pourrait évoquer son rôle dans le prochain Meurtres à... (France 3) aux côtés de son cousin Pascal Legitimus et Anne Caillon. Le tournage a débuté aux Antilles le 5 mai 2021. Le présentateur Laurent Luyat évoquera quant à lui son livre Euro 2021 paru le 4 mai 2021 aux Éditions Ramsay. Le violoncelliste Gautier Capuçon, Alex Vizorek et Nathalie Saint-Criq étaient aussi de la partie.

Rendez-vous le 9 mai 2021 sur France 2 à partir de 15h05.