Vivement dimanche : Kev Adams souriant face à Enrico Macias et son petit-fils

Le 13 novembre 2019 était une grosse journée pour Michel Drucker. L'animateur de 77 ans a tourné de nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain avec de nouveaux invités prestigieux, venus se confier sur leurs projets.

Dans l'émission diffusée le 24 novembre 2019, sur France 2, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Raymond Domenech. L'ancien joueur et entraîneur de football de 67 ans évoquera probablement l'Euro 2020, compétition à laquelle les Bleus auront la chance de participer et qui débutera le 12 juin prochain. On retrouvera également la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Gillot, venue accompagnée de sa chienne Nana. Elle parlera de son spectacle De Paris à Beyrouth, en hommage au Liban, qui se jouera à partir du 22 novembre 2019 à La Seine Musicale. Une date symbolique puisqu'il s'agit du jour de l'anniversaire de l'indépendance accordée, en 1943 au Liban par la France libre du général de Gaulle. Marc Lavoine viendra quant à lui parler de sa nouvelle compilation Morceaux d'amour, sortie le 1er novembre dernier. Enfin, Enrico Macias, qui se produira les 6 et 7 juin 2020 à l'Olympia de Montréal, sera sur le plateau. Il aura le plaisir de voir son fils Jean-Claude Ghrenassia et son petit-fils Jérémie. La vétérinaire Hélène Gateau et le caricaturiste Emmanuel Chaunu feront partie de l'équipe des spécialistes de la semaine.

Après Vivement dimanche, c'est Vivement dimanche prochain qui sera diffusée. Kev Adams parlera de son spectacle Sois 10 ans et Patrick Bruel du film Le Meilleur reste à venir, dans lequel il partage notamment l'affiche avec Fabrice Luchini. Salvatore Adamo et l'humoriste Roland Magdane seront également présents.