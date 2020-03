Vivement dimanche : Michel Drucker fait honneur à Jean Ferrat pour la dernière

Lundi 16 mars 2020, Michel Drucker s'est exilé dans le Sud de la France afin de suivre les mesures de confinement imposées par le gouvernement. Jusqu'à nouvel ordre, le célèbre animateur devra ainsi stopper toutes ses activités télé. Mais avant de se mettre au repos, il a tout de même eu le temps d'enregistrer un tout dernier numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, dont la diffusion a été maintenue ce dimanche 22 mars 2020 sur France 2. "L'émission a été enregistrée avec tous les chroniqueurs, à quelques exceptions près, mais sans public, par prudence. Cela donne un ton plus personnel, plus intime", a-t-il confié auprès du Midi-Libre.

Ainsi, la première partie de son rendez-vous de l'après-midi sera consacré à Jean Ferrat à l'occasion des dix ans de sa mort, survenue le 13 mars 2010. Pour évoquer l'immense auteur, compositeur et interprète français, Michel Drucker s'est entouré d'une invitée de choix, à savoir Véronique Estel, la belle-fille de Jean Ferrat. En plus de défendre son nouveau livre intitulé Ferrat, l'inoubliable qui retrace son enfance auprès d'un chanteur populaire, elle fera part de ses souvenirs avec l'artiste.

Pour la suite, Michel Drucker a misé sur Daniel Guichard, Gérard Lanvin Willy Rovelli et Anne Roumanoff pour divertir les téléspectateurs. Bien que l'équipe de chroniqueurs soit réduite, l'animateur a tout de même gardé à ses côtés le dessinateur et caricaturiste Emmanuel Chaunu et l'écrivain Franck Ferrand. La suite étant incertaine pour le Service public, la production de l'émission a choisi de proposer des rediffusions pendant tout le mois d'avril. "En vingt ans, il y a eu plein d'émissions importantes qui n'ont jamais été rediffusées, nous avons donc de quoi tenir longtemps", a rassuré Michel Drucker.