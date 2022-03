Vivement dimanche : Michel Drucker reçoit deux enfants de stars, réunis au théâtre

Ces dernières semaines, Michel Drucker s'est retrouvé quelque peu évincé de France 2. Le célèbre animateur a en effet dû laisser sa place le dimanche lorsqu'étaient diffusés les JO d'hiver de Pékin. Après quoi, c'est un match de rugby entre le Pays de Galles et l'Italie qui a hérité de sa plage horaire. Mais ce 6 mars 2022, les téléspectateurs vont enfin pouvoir le retrouver, lui et ses invités dans Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain.

Dès 14h55, l'animateur va recevoir en invité principal Marc Lavoine. Le chanteur de 59 ans est toujours en promotion pour son nouvel album Adulte jamais. Il évoquera sans doute également la saison de The Voice actuellement en cours de diffusion sur TF1 pour laquelle il a accepté de rempiler en tant que coach.

Michel Drucker recevra par ailleurs, lors de cette première partie, la comédienne Barbara Schulz. Elle se produit en ce moment sur la scène de la Pépinière Théâtre dans la pièce de William Shakespeare Comme il vous plaira. Daniel Auteuil lui emboîtera le pas pour parler de son actualité, lui qui a décidé de délaisser un temps le cinéma pour la musique. Le célèbre acteur joue même dans un spectacle musical intitulé Déjeuner en l'air, qu'il présente dans toute la France jusqu'à la fin du mois de mai. Un spectacle né de son album Si vous m'aviez connu.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker changera de registre avec l'arrivée de l'un de ses proches, Dominique Dumond. Il s'agit de son producteur de spectacle qui sort un livre pour rendre hommage à son chien-guide prénommé Monty, lequel l'accompagne depuis 2018. C'est l'histoire d'Hervé, un homme qui perd la vue et retrouve le chemin du bonheur grâce à un chien qui s'appelle Monty.

Emma Smet est également attendue sur le canapé rouge. La fille de David Hallyday et Estelle Lefébure se fait un nom en tant que comédienne depuis 2019. Cette année-là, elle a intégré le casting de Demain nous appartient. Elle est désormais à l'affiche d'une pièce de théâtre, Le jeu de la vérité, qui se joue au Palais des Glaces depuis le 11 janvier dernier. Emma Smet donne notamment la réplique à Sam Lellouche, le fils de Philippe Lellouche. Enfin, l'émission se conclura sur une note de musique avec Julien Clerc qui assure la promotion de son nouvel album Les jours heureux.

Vivement dimanche dès 14h55 sur France 2 ce 6 mars 2022