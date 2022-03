Vivement Dimanche : Michel Fugain et sa femme Sanda complices face à Michel Drucker

Dimanche 27 mars 2022, Michel Drucker est de retour avec un numéro inédit de Vivement dimanche, sur France 2. Comme à son habitude, le présentateur de 79 ans a fait appel à des invités d'exception pour évoquer leurs projets.

La musique sera à l'honneur dans l'émission ce dimanche avec un artiste qu'on ne présente pas tant il est légendaire. Il a notamment interprété les tubes Une belle histoire, Je n'aurais pas le temps ou Fait comme l'oiseau... Michel Fugain aura le plaisir de s'assoir sur le fameux canapé rouge pour partager sa passion de la chanson. Et ce n'est pas seul qu'il a fait le déplacement au studio Gabriel. Son épouse Sanda était à ses côtés comme en témoignent les photos disponibles dans le diaporama. Complices, tous deux ont posé ensemble, puis avec leur amie Annie Samson.

Michel Fugain n'est pas la seule personnalité à avoir été cuisinée par Michel Drucker lors du tournage. Le comédien et scénariste français Daniel Russo était également présent. Ce dernier fait partie du casting de la pièce de théâtre Si on savait, d'Éric Fraticelli. Elle raconte l'histoire de Patrick, un homme qui après sa mort fait le bilan de sa vie, dans l'au-delà. Il revient donc sur les moments importants qu'il a vécus et imagine ce qu'il aurait pu changer. L'artiste partage l'affiche avec Véronique Genest, Jean-Luc Porraz, Erwan Téréné et Bénédicte Dessombz.

Enfin, l'écrivain Franck Ferrand est le dernier invité de Michel Drucker cette semaine. Outre ses ouvrages, l'homme de 54 ans intervient à la radio sur Radio Classique ou à la télévision sur CNews, dans l'émission La Belle Histoire de France, animée par l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) Christine Kelly.

Côté intervenant cette semaine, c'est le caricaturiste Emmanuel Chaunu a eu l'honneur de faire partie de Vivement dimanche pour une fois de plus dévoiler ses dessins symboliques.

Rendez-vous ce dimanche 27 mars, à partir de 14h55 pour l'inédit de Vivement dimanche, sur France 2.