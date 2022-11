Vivement dimanche : Gad Elmaleh entouré de ses parents, il est le sosie de son père !

Michel Drucker est de retour ce dimanche 13 novembre dès 13h30 sur France 3 pour un nouveau numéro de Vivement Dimanche. L'animateur reçoit cette semaine en invité principal l'acteur et humoriste Gad Elmaleh. Ce dernier sort le 16 novembre prochain son nouveau film Reste un peu, qui n'est autre qu'une autobiographie. Ses parents David Elmaleh et Régine Elmaleh l'accompagneront en plateau, eux qui jouent dans le long-métrage leurs propre rôles.

"J'ai réfléchi à des acteurs pour jouer mes parents. Et puis, j'ai repensé aux vidéos que ma mère faisait avec moi sur Instagram. Je me suis dit : 'Elle est trop forte, donne-lui le rôle.' Et mon père a dit : 'Tu crois que je ne vais pas jouer ton père ?'", avait-il expliqué au Parisien. Le caricaturiste et dessinateur Emmanuel Chaunu sera également toujours présent pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Gad Elmaleh. Garou les rejoindra ensuite pour défendre son nouvel album, le onzième, à travers lequel il rend hommage à Joe Dassin.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker recevra Frédéric Zeitoun. A 61 ans, le parolier et chroniqueur musical a décidé de raconter son parcours dans un livre, marqué par sa situation de handicap. Un ouvrage appelé Fauteuil d'artiste. Le magicien et illusionniste québécois Alain Choquette lui succèdera pour promouvoir son tout nouveau spectacle : La mémoire du temps. Robert Charlebois fera de son côté une apparition pour évoquer son grand concert au printemps prochain, Robert en CharleboisScope.

La comédienne Eye Haïdara parlera de son côté de son rôle dans Les Femmes du square, de Julien Rambaldi. Un rôle très engagé puisqu'elle y joue une nounou prête à tout pour défendre les droits de ses collègues. Ahmed Sylla est lui aussi au casting de ce film comique et, sur le plateau de Vivement dimanche, il en profitera certainement pour parler de son dernier film Classico disponible sur Prime Video depuis le vendredi 28 octobre. Enfin, Alex Vizorek présentera son second one-man-show, Ad Vitam, autour de la mort.