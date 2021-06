Vivian Grimigni complexé par son physique : "La chirurgie esthétique a changé ma vie"

Comme de nombreux candidats de télé-réalité, Vivian Grimigni a eu recours à la chirurgie esthétique. Le jeune homme de 29 ans, qui a fait son retour sous le feu des projecteur dans la dernière saison de La Villa des coeurs brisés (diffusée actuellement sur TFX) a eu recours à une rhinoplastie. Un changement qui a changé sa vie comme il l'a confié lors d'une interview pour Zone Off.

"Je sais que je suis un garçon qui n'est pas super beau. Si je suis aimé en général ou que j'attire les filles, ce n'est pas parce que je suis très beau. C'est surtout par rapport à mon humour. Donc physiquement, on va dire que je me plais moyennement. (..) J'avais un nez... on aurait dit une pioche. J'avais les yeux encore plus rapprochés parce que j'avais les sourcils mal faits. Je pense comme tout le monde le dit que le totem de Koh-Lanta a été inspiré de moi", a tout d'abord confié le compagnon d'Eva Ducci.

Si l'ancien candidat de Secret Story (saison 8, en 2014) a cette opinion sur son physique, c'est notamment parce qu'il a été au coeur de nombreuses critiques, durant son enfance ou sur les réseaux sociaux. "Je pense que c'est une revanche sur la vie. J'ai tellement été 'décrédibilisé' quand j'étais petit. On disait : 'Il est moche, il louche. Il a un nez, il peut ouvrir des portes avec.' C'est un peu une revanche de la vie de me dire : 'Maintenant Vivian, à toutes les personnes qui ont dit ça, montre leur que tu as changé, que tu t'es embelli'", a poursuivi Vivian.

Avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique, le Corse tentait de dissimuler son mal-être en faisant beaucoup de sport pour avoir un corps musclé par exemple. Et il tentait de toujours faire rire les autres, pour paraître plus sûr de lui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Vivian se sent mieux dans sa peau. Et il remercie la chirurgie esthétique pour ça. "Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la chirurgie esthétique, mais moi je pense que si on en abuse pas, c'est une bonne chose. (...) Il y a des gens à l'école qui sont extrêmement méchants. Moi j'ai complexé sur mon nez pendant des années et je ne pouvais pas me faire opérer avant mes 18 ans. Et en attendant, les gens critiquent. (...) Pour moi, la chirurgie peut vraiment changer des vies. Moi ça m'a changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux. Ca fait du bien qu'on dise que je ne suis pas juste un pitre et que je suis beau aussi", a-t-il conclu.