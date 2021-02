Vivien (Mariés au premier regard) : Grosse mésaventure avant l'accouchement de Charline (EXCLU)

Le 18 janvier 2021 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Charline et Vivien. Ce jour-là, le couple de Mariés au premier regard 2019 a accueilli son premier enfant. Une petite fille prénommée Victoire. Mais avant de connaître cet immense bonheur, le jeune papa a connu une petite mésaventure.

Interrogés par Purepeople, Charline et Vivien ont raconté comment s'était déroulé leur séjour à la clinique Rive Gauche de Toulouse. "On a passé un excellent séjour. On a été très bien accompagnés. On a répondu à toutes nos questions. Pour un premier enfant, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait rien faire. On ne savait même pas changer une couche. Mais on a eu l'accompagnement qu'on souhaitait. Je serais bien restée un peu plus", a répondu la pétillante Toulousaine.

De son côté, Vivien a vivement recommandé cette clinique pour les personnes se trouvant dans les environs. Après quoi, il a révélé qu'il n'était pas présent le matin aux côtés de Charline et sa fille Victoire à cause d'une mésaventure qui lui est arrivée peu de temps avant l'accouchement. "Le matin je devais bouger parce que j'ai réussi à perdre mon portefeuille deux ou trois jours avant l'accouchement. Il fallait refaire tous les papiers pour pouvoir déclarer Victoire. Mon passeport expirait un jour après la naissance... Je vous épargne les détails mais les matinées étaient speed. Heureusement j'ai pu déclarer Victoire le jour de la fin de période de validité de mon passeport. Mais je n'ai pas de carte vitale. On a des feuilles de soins qui commencent à s'empiler (rires)", nous a-t-il confié.

Aujourd'hui, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Charline et Vivien profitent de leur petite Victoire depuis un peu plus de quinze jours. D'autant plus que les nuits sont courtes, ils passent donc davantage de temps à ses côtés ! Mais jeudi, le beau brun a dû retourner au travail. Il nous expliquait, deux jours avant : "Ca va me faire sortir un peu de la maison. Je suis quand même obligé de sortir une heure de la maison pour nager ou me balader. J'ai besoin de ça. Donc la reprise va faire du bien, même si ça va être casse-pied de laisser mes deux femmes à la maison. Je pense que ce sera plus difficile pour Charline car elle ne pourra pas se reposer sur moi pour changer une couche, bercer Victoire ou la tenir pendant qu'elle mange à midi." Nul doute qu'après avoir trouvé son rythme, la jeune femme s'en sortira comme un chef !

