Vomissements, épuisement... Samuel Le Bihan (Alex Hugo) dévoile les coulisses extrêmes du tournage

Au coeur des montagnes, l'ancien grand policier marseillais Alex Hugo jouit d'une paisible liberté. Mais son métier n'est jamais bien loin et il doit souvent mettre ses escapades montagnardes entre parenthèses pour mener des enquêtes inattendues... Dans ce rôle, Samuel Le Bihan s'épanouit depuis bientôt dix ans. Pourtant, les tournages ne sont pas tout le temps tout roses... Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Star et publié ce mardi 11 avril 2023, le comédien de 57 ans a évoqué quelques-uns de ses pires souvenirs.

Tournée en pleine nature, dans les Hautes-Alpes, la série Alex Hugo permet aux téléspectateurs de découvrir des paysages magnifiques. Sous le charme lui aussi, le papa de la petite Angia (diagnostiquée autiste) avoue cependant que de tels lieux de tournage ne sont pas facilement atteignables et que les caprices de la montagne lui ont souvent donné des sueurs froides... "Il y a eu une journée très dure où on était en haute montagne, dans une scène d'escalade, et il s'est mis à pleuvoir. Une pluie d'orage, toute une journée, glacée, à grosses gouttes, très denses, très intenses, en extérieur avec toute l'équipe dehors et ça a été épuisant pour tout le monde", a-t-il raconté auprès de nos confrères à l'occasion du festival Séries Mania qui a eu lieu fin mars. Mais ce n'est pas tout, contraints de prendre des risques pour le bien de certaines épisodes, certains membres de l'équipe de tournage ont parfois dû jeter l'éponge pour raisons de santé...

C'est dangereux mais magnifique !

En montagne, la météo est capricieuse mais l'altitude peut aussi avoir un fort impact sur la santé des humains. Samuel Le Bihan et toute son équipe l'ont appris à leurs dépens... "Un autre jour, on était à plus de 3000 mètres d'altitude sur des glaciers. Dans ces cas-là, on manque d'oxygène et les trajets sont très longs... Plusieurs personnes ont dû redescendre parce qu'elles avaient des vomissements, leur corps n'y arrivait pas à cause du mal d'altitude", s'est-il souvenu. Il faut dire que tourner plusieurs scènes à plus de 3000 mètres d'altitude ne devait pas être une partie de plaisir et ce, même en été !

Heureusement, loin de créer des tensions, ces moments permettent à toute l'équipe de se souder. "C'est ces moments qui soudent l'équipe, parce qu'on sait qu'on travaille tous ensemble. On est loin de tout, en pleine montagne là où le glacier fait des crevasses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur... C'est dangereux mais c'est magnifique ! Il faut beaucoup de temps pour aller sur le décor, très longtemps pour en repartir... Il faut être patient et engagé, c'est des moments forts", a conclu Samuel Le Bihan avant d'ajouter avoir conscience de pouvoir tourner dans "l'un des plus beaux endroits de la terre".