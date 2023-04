Diaporama : Vomissements, épuisement... Samuel Le Bihan (Alex Hugo) dévoile les coulisses extrêmes du tournage

1 / 17 Vomissements, épuisement... Samuel Le Bihan (Alex Hugo) dévoile les coulisses extrêmes du tournage

2 / 17 Samuel Le Bihan tient le rôle principal de la série Alex Hugo depuis près de dix ans. Avant première du film "Ma langue au chat" au Pathé Gare du Sud à Nice, réalisé par C.Leterman avec Samuel Le Bihan © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

3 / 17 Tournée en pleine montagne, la série demande un investissement physique et mental de toute l'équipe. Samuel Le Bihan de la série Alex Hugo - 6 ème édition du Festival Séries Mania à Lille, France, le 22 mars 2023. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

4 / 17 Interrogé par Télé Star, l'acteur a évoqué quelques uns de ses pires souvenirs de tournage. Samuel Le Bihan au photocall de la soirée du 8 octobre lors de la 4ème édition du festival Cinéroman à Nice. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

5 / 17 Ces souvenirs sont en partie liés à la météo capricieuse de la montagne mais aussi à des conditions très extrêmes. Exclusif - Samuel Le Bihan lors de la présentation de la société (et association) Earth Wake à Avignon, dont il est le co-fondateur. Le 25 octobre 2022. Acteur dans la série Alex Hugo, qui est revenue sur France 3 avec la saison 8, Samuel Le Bihan est très engagé, que ce soit auprès de sa fille Angia atteinte d'autisme, ou dans la protection de l'environnement avec Earthwake. Les membres fondateurs d'Earthwake sont partis de l'idée qu'en redonnant de la valeur au déchet plastique, on incitait à sa collecte. Ils se sont ainsi intéressés à la pyrolyse, un procédé chimique qui permet de ramener les plastiques à leur état d'origine: le pétrole. Après plusieurs années de R&D, l'équipe d'Earthwake a proposé un premier modèle de pyrolyseur low-tech, autosuffisant et mobile, capable de transformer les déchets plastiques en carburant: la Chrysalis. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 17 " On était à plus de 3000 mètres d'altitude sur des glaciers. Dans ces cas-là, on manque d'oxygène, (...) Plusieurs personnes ont dû redescendre parce qu'elles avaient des vomissements ", a-t-il notamment raconté. Samuel Le Bihan - Photocall de la série "Alex Hugo" lors du Series Mania Festival à Lille. Le 22 mars 2023 © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

7 / 17 Heureusement, tous les membres de l'équipe restent soudés contre les difficultés de la nature. Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian - Montée des marches du film " L'Innocent " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

8 / 17 Samuel Le Bihan de la série Alex Hugo - 6 ème édition du Festival Séries Mania à Lille, France, le 22 mars 2023. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

9 / 17 Samuel Le Bihan - Photocall de la série "Alex Hugo" lors du Series Mania Festival à Lille. Le 22 mars 2023 © Stéphane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

10 / 17 Samuel Le Bihan à la première du film "Avatar: La Voie de l'Eau" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 13 décembre 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 17 Exclusif - Samuel Le Bihan - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 23 octobre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

12 / 17 Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian - Photocall de la soirée "Women In Motion" par Kering au Château de la Castre lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

13 / 17 Semi-Exclusif - Samuel Le Bihan - invité de Daphné Bürki pour Culture Box pendant le Festival de Cannes - 19/05/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

14 / 17 Samuel Le Bihan (membre du jury Camera d'Or) - Montée des marches du film "Coupez !" pour la cérémonie d'ouverture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

15 / 17 Exclusif - Prix Special - Samuel Le Bihan - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Diner de gala spécialement conçu par le Chef Trois Étoiles Y.Alleno et la Cheffe Ivoirienne P.Gilbert, spectacle présenté par K.Touré et Y.Zogbo, voyage dans le futur avec les ballets de Georges Momboye et nles grandes stars africaines du 21 ème Siècle. Vente aux enchères animée par Maître Julien-Vincent Brunie de chez Christie's et Maître Jean-Noël Sampah. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

16 / 17 Semi-exclusif - Samuel Le Bihan, parrain de la manifestation, durant l'inauguration du 1er évènement solidaire " MONACOLLECTE ", évènement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets à Monaco le 25 février 2020. Lors de cette manifestation qui va durer 2 jours, destinée aux particuliers, chacun pourra venir déposer en un seul lieu tout ce dont il souhaite se défaire, tant pour des déchets qui ne peuvent être jetés dans des conteneurs classiques (bac jaune, vert ou gris) que pour des objets qui peuvent encore être utiles. Parmi les exposants figure l'association Earthwake, créée par Samuel Le Bihan, comédien engagé et François Danel, ancien directeur général d'Action Contre la Faim, dans le but de trouver des solutions concrètes afin d'arrêter le fléau que représentent les millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent dans les océans chaque année, avec un effet durable sur la santé, le climat et la biodiversité marine. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage