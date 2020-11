Wafa (Mamans & Célèbres) accusée de priver Manel de sa jeunesse : dégoûtée, elle réplique

Comme de nombreuses influenceuses, Wafa Brunsdon se plaît à partager son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux et dans Mamans & célèbres (TFX). Et cela lui faut parfois quelques commentaires négatifs. Le 5 novembre 2020, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a d'ailleurs tenu à crier sa colère après avoir lu un message concernant ses filles Manel (14 ans, née d'une précédente relation) et Jenna (2 ans).

"Je viens de tomber sur un tweet qui me donne la gerbe. Il disait que Manel était en train de passer à côté de sa jeunesse parce qu'elle laissait toute sa place à sa demi-soeur", a tout d'abord confié la belle brune de 36 ans. Très vite, elle a expliqué que le terme "demi-soeur" n'existait pas chez elle. Les deux fillettes n'ont pas le même papa, mais elles sont bel et bien soeurs comme Wafa a tenu à le souligner. "Elles sont élevées, jouent, dorment et se disputent ensemble. Alors les propos de parents qui se permettent de juger Manel et Jenna, ça me débecte. Manel a été bien élevée, la pauvre. On dirait qu'elle est martyrisée. Si elle est comme ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai bien élevée. On fait beaucoup d'activités ensemble, on parle beaucoup, elle a plein de copines... Ne pensez pas que son éducation est arrivée en claquant des doigts", a-t-elle poursuivi.

L'épouse d'Oliver ne s'est pas arrêtée là. Wafa n'a pas compris pourquoi cela gênait tant certaines personnes que Manel s'occupe de sa soeur et l'a fait savoir : "C'est la grande soeur de Jenna donc elle s'occupe un peu plus de sa petite soeur comme je l'ai fait avec mon petit frère. Je lui changeais les couches pendant que ma mère était occupée. Je ne vois pas pourquoi ça vous choque que Manel soit proche de sa soeur, qu'elle joue avec elle, qu'elle s'occupe d'elle... Vous cherchez les problèmes. Elles sont heureuses. J'aimerais bien voir comment ça se passe chez vous en tout cas chez nous, ça se passe très bien."

La famille est en effet sur un petit nuage, notamment parce qu'un nouveau membre pointera le bout de son nez en 2021. Wafa est enceinte de son troisième enfant. Une grossesse qu'elle avait officialisée le 27 septembre 2020 en postant un joli portrait de famille. On pouvait y découvrir Manel en train de tenir une échographie dans sa main. Jenna levait quant à elle ses deux pouces en l'air et Oliver embrassait son épouse. "Baby 3 is coming !!!! Nous sommes très heureux de partager cette bonne nouvelle avec vous.", était-il écrit en légende de la publication.