Wendy Williams enfin divorcée de son mari infidèle

Après une longue bataille, Wendy Williams est enfin divorcée ! Ce fut une année difficile pour l'animatrice de talk- show américaine, qui est une superstar dans son pays. Mais 2020 s'annonce bien meilleure.

Selon le site américain TMZ, Wendy Williams et son mari Kevin Hunter sont légalement divorcés depuis ce mardi 21 janvier. Elle a pu garder leur maison en Floride, où réside sa mère, mais a dû faire une croix sur leur nouvelle demeure à Morristown, dans le New Jersey. Mais le point ardu de ce divorce résidait dans leur société de production. En effet, Kevin Hunter est l'homme derrière la star : il est le producteur l'émission de télévision The Wendy Williams Show. Il vendra ses parts à sa désormais ex-femme.

La demande de divorce s'est faite dans des circonstances des plus sordides. En avril 2019, l'actrice a été admise dans un centre de désintoxication après une lourde rechute quand elle a appris que son mari, qui vivait une relation extraconjugale, a eu un enfant avec sa maîtresse. Wendy Williams a été retrouvée dans un état d'ébriété avancée et elle a été transportée à l'hôpital, avant d'être admise au centre de désintoxication. C'est là qu'elle a demandé le divorce de son époux, Kevin Hunter, après vingt-deux ans de mariage. Elle lui a donné 48 heures pour faire disparaître ses affaires du domicile familial, situé dans le New Jersey.

Invitée sur le plateau de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Wendy Williams a confirmé ce divorce. "Après neuf mois, je suis totalement divorcée, a-t-elle confié à Jimmy Fallon. Une porte s'est fermée et le nouveau chapitre est déjà génial. Merci de me poser la question parce que les gens prennent des pincettes avec moi. Je n'ai pas l'impression d'être intimidante, mais les gens ont tellement peur. Mais nous nous connaissons depuis longtemps, vous et moi."

Elle a aussi clarifié ses sentiments à propos de ce sujet épineux : "Je ne suis pas énervée vous savez, je ne regrette pas ses vingt-cinq années. Mais vous savez, parfois, les gens avancent dans leur vie et c'est ce que je fais ! Je ne vis plus dans le New Jersey, c'est Wendy dans la ville !" Et quand Jimmy Fallon lui a demandé si elle avait des rendez-vous, Wendy Williams n'a pas laissé de place au doute : "Est-ce que j'ai l'air de galérer ?"

Wendy Williams et Kevin Hunter se sont rencontrés en 1994 et se sont mariés trois ans plus tard. Ensemble, ils ont eu un fils, Kevin Hunter Jr., âgé de 19 ans.