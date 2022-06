Wesley Fofana s'est marié ! Le footballeur rate les Bleus mais épouse sa sublime compagne

Certains joueurs ratent leur première convocation en équipe de France à cause d'une blessure, mais Wesley Fofana a décidé d'innover ! Le défenseur de 21 ans est une véritable pépite qui a explosé depuis son arrivée en Angleterre. Originaire de Marseille, le jeune sportif a fait ses classes du côté de l'AS Saint-Etienne où il a passé trois années avant de partir à Leicester pour 35 millions d'euros, devenant le transfert le plus cher du club stéphanois. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, il est forcément dans le viseur de Didier Deschamps, qui cherche les meilleurs joueurs pour son équipe.

Il y a quelques jours, Raphaël Varane, le taulier des Bleus a été victime d'une blessure et il a dû laisser sa place dans la sélection. Pour le remplacer, le sélectionneur a choisi un petit nouveau, le défenseur de Liverpool, Ibrahima Konaté, mais d'après les informations sorties dans la presse, le premier choix de Didier Deschamps était bel et bien Wesley Fofana. Malheureusement, le footballeur a dû décliner pour cause de... mariage ! En effet, le joueur était avec l'équipe de France espoir et il a été autorisé à quitter le groupe pour assister à la cérémonie qui a eu lieu hier.

Un mariage à la mairie avant une virée en voiture

Sur une courte vidéo, on peut voir ​​Wesley Fofana et celle qui est devenue sa femme en train de se passer la bague au doigt à la mairie. Devant le maire et les invités, les deux amoureux apparaissent très heureux, elle dans une superbe robe de mariage et lui dans son costume bleu du plus bel effet. Après la cérémonie à la mairie, le footballeur a été pris en photo dans sa voiture de sport avec sa femme, qui tient son bouquet de mariage dans les mains.