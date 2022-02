Whoopi Goldberg : Ses propos sur l'Holocaust font polémique, l'actrice suspendue de The View

Je me suis trompée

De nombreuses voix se sont élevées contre l'actrice de 66 ans. Les téléspectateurs ont notamment demandé, en masse, à ce qu'elle soit renvoyée de l'émission The View. La chaîne ABC n'a pas totalement répondu à cette demande mais à tout de même suspendu son animatrice pendant deux semaines pour avoir tenu des propos "incorrects et blessants". "J'ai effectivement dit que l'Holocaust n'était pas une question de race mais une question d'inhumanité dans l'émission d'aujourd'hui. J'aurais dû dire que c'était les deux, a écrit Whoopi Goldberg sur Twitter. Comme le dit Jonathan Greenblatt, de l'Anti-Defamation League, 'L'Holocaust est l'anéantissement systémique par les nazis du peuple juif, qu'ils considéraient comme étant une race inférieure'. Je me suis trompée. Les personnes de confession juive ont toujours eu droit à mon soutien et ceci ne changera jamais. Je suis vraiment désolée pour la peine que j'ai pu causer..."