Whoopi Goldberg, une vie amoureuse compliquée: "Le mariage n'était pas pour moi"

Mère, grand-mère et même arrière-grand-mère : à 64 ans, Whoopi Goldberg a une vie de famille bien remplie avec sa fille Alexandrea (42 ans), ses trois petits-enfants Amarah, Jerzey et Mason, et son arrière-petite-fille, Charlie (4 ans). Mais côté coeur, la star de Sister Act a essuyé plusieurs déconvenues amoureuses au fil des décennies et ne risque pas de se refaire passer la bague au doigt de si tôt.

L'actrice, humoriste et productrice américaine a été mariée à trois reprises. En 1973, à seulement 18 ans, elle a épousé Alvin Martin et donné naissance à sa fille unique Alexandrea, devenue à son tour actrice. Un premier mariage qui s'est terminé en 1979. Whoopi Goldberg a ensuite été mariée à David Claessen entre 1986 et 1988, puis à Lyle Trachtenberg entre 1994 et 1995. Elle a également connu des romances avec Frank Langella, Timothy Dalton et Ted Danson.