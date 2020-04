Why Women Kill : Leo Howard (amant de Lucy Liu) détient un record au Guinness !

Lucy Liu sait bien choisir ses amants... L'actrice qui interprète Simone Grove dans la série Why Women Kill a un prétendant pas comme les autres : Leo Howard. (Très) jeune amant de Lucy dans la série imaginée par Marc Cherry, Leo a de très bons arguments. En effet, celui qui interprète Tommy Harte dans la série détient un record au Guinness Book of World Records.

À seulement 22 ans, Leo Howard a été sacré le plus jeune réalisateur de télévision pour son travail dans l'épisode Fight at the Museum de la quatrième saison de la série Kickin' It. Alors tout juste âgé de 16 ans, cette récompense a fait décoller la carrière de l'acteur.

Également très doué pour les arts martiaux, Leo Howard s'est d'abord fait connaître en interprétant le personnage de Young Snake-Eyes dans G.I. Joe : The Rise of Cobra (2009). Deux ans plus tard, il joue Young Conan dans le film Conan le Barbare (2011). La même année, il prend le rôle de Jack Brewer dans la série Tatami Academy. En 2009, Leo a aussi été animateur d'un d'un mini-talk show sur Disney Channel, intitulé Leo Little's Big Show où il accueillait et interviewait des célébrités.

Dans la série Why Women Kill, le jeune Leo oublie sa passion pour les arts martiaux pour s'initier à l'art de la séduction avec la somptueuse Lucy Liu. Jeune homme de 18 ans qui interprète le rôle d'un serveur lors de différents dîners mondains, il croise alors le chemin de Simone Grove. Fils de sa meilleure amie Naomi, Simone finit par céder à la tentation et fait du jeune Tommy Harte son amant. Mais après tout, ne dit-on pas que le meilleur moyen de résister à la tentation est d'y céder ?