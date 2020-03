Woody Allen : Coup dur, ses mémoires tombent à l'eau sous la pression

Woody Allen n'a plus les mots. Ceux qu'ils avaient écrits et prévus de publier le 7 avril prochain, en tout cas, ne verront jamais le jour. Le réalisateur controversé avait collaboré avec le groupe Hachette pour l'élaboration de ses mémoires mais voilà que l'éditeur a préféré se désolidariser de ce projet "suite aux critiques que la future sortie du livre du cinéaste a suscitées" – précise l'AFP. "La décision d'annuler le livre de Mr Allen a été difficile, explique Sophie Cottrell, porte-parole d'Hachette aux Etats-Unis. Nous n'annulons pas de livre à la légère"

Maintenir cette publication n'était pas faisable

Depuis des années, le cinéaste est dans le viseur de son ancienne belle-fille, Dylan Farrow – fille adoptive de Mia Farrow – qui l'accuse d'avoir abusé d'elle sexuellement. En apprenant que Woody Allen s'apprêtait à rédiger ses mémoires, des dizaines d'employés d'Hachette sont sortis de leurs gonds et de leurs bureaux, situés à New York, pour manifester et dénoncer l'arrivée de cet ouvrage. "Ces derniers jours, la direction de HGB [Hachette Book Group] a eu de longues discussions avec le personnel, poursuit Sophie Cottrel. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir la publication n'était pas faisable pour HBG."

Pourquoi ne serais-je pas scandalisée après toutes ces années

Woody Allen a toujours réfuté les accusations de Dylan Farrow. Mais, en 2018, après le lancement du mouvement #MeToo, la jeune femme avait retrouvé la force de ne plus se taire. "Je dis la vérité et je pense que c'est important qu'on se rende compte que la parole d'une victime, d'une accusatrice, compte, déclarait-t-elle à CBS. Pourquoi ne serais-je pas en colère ? Pourquoi ne serais-je pas blessée ? Pourquoi ne serais-je pas scandalisée après toutes ces années où on n'a pas fait attention à moi, où on ne m'a pas crue ?" Si elle n'est pas directement à l'origine de la révolte des équipes Hachette, Dylan Farrow a tenu à leur adresser un message sur Twitter, un simple, humble "Merci du fond du coeur". Un chapitre se referme, mais l'histoire est encore loin d'être terminée...