Xavier (Les 12 coups de midi) bientôt papa : sa femme Laura dévoile son baby-bump à la télé !

"Non ! Mais ce n'est pas vrai !", a martelé Jean-Luc Reichmann ce vendredi 17 décembre 2021 dans Les 12 coups de midi. Et pour cause, l'animateur a été très surpris de voir débarquer sur son plateau l'ancien Maître de midi Xavier et sa femme Laura... enceinte !

En effet, venus assister à l'émission, les amoureux sont apparus main dans la main, vêtus de pulls de Noël pour se fondre dans le thème de cette fin d'année. Mais malgré la largeur de sa tenue, la belle Laura ne pouvait plus cacher son baby-bump qui laisse deviner qu'elle est à un stade avancé de sa grossesse. Jean-Luc Reichmann n'avait vraisemblablement pas été mis au courant d'une telle nouvelle et après la surprise, il a laissé exploser sa joie. "Je suis tellement heureux, je suis fier de vous avoir, je suis content...", s'est-il enthousiasmé. Seul regret : ne pas pouvoir embrasser le couple en raison des gestes barrières imposés.

Jean-Luc Reichmann a ensuite naturellement cherché à en savoir plus sur cet heureux événement. "On sait déjà le sexe ? On attend ? On dit rien ? On fait quoi ?", a-t-il demandé tout excité. Malheureusement, Laura et Xavier n'ont pas souhaité lâcher le morceau. "On va garder pour nous encore un petit peu. Surprise, surprise !", a répondu la jolie brune. Laura a malgré tout accepté de donner un indice sur la date de la naissance de son futur bébé. Ce dernier devrait pointer le bout de son nez tout prochainement, lors du "premier trimestre de 2022".