Xavier (12 coups de midi) marié à Laura : Jean-Luc Reichmann dévoile des photos inédites

Jean-Luc Reichmann a lancé son traditionnel Combat des Maîtres dans les 12 coups de midi. C'est l'occasion pour l'animateur de challenger une nouvelle fois certains des plus grands champions de l'émission de TF1. Ce jeudi 8 juillet 2021, Xavier faisait son grand retour parmi les candidats pour tenter de se qualifier pour la suite de la compétition. Jean-Luc Reichmann a donc profité de sa venue pour se replonger dans les souvenirs du plus beau jour de la vie du joueur, à savoir son mariage.

C'était il y a presque un an, le 18 juillet 2020, que Xavier a épousé sa belle Laura. Un jour merveilleux et immortalisé par des clichés dévoilés dans l'émission. "On a volé quelques petites photos, des photos de toi, regarde", a lancé Jean-Luc Reichmann. Et pour lui de commenter avec ravissement : "Voilà, ils sont beaux !"

Sur une première image, Xavier et Laura prennent la pose devant les objectifs et dévoilent fièrement leurs alliances dans leurs belles tenues de mariage. Sur la seconde, ils s'échangent leurs bagues affichant de larges sourires.

Jean-Luc Reichmann très ému à la cérémonie

Des souvenirs d'autant plus appréciables que le mariage de Xavier avait bien failli être reporté en raison de la crise sanitaire. Bien heureusement, la cérémonie avait pu se tenir et Jean-Luc Reichmann avait bien évidemment été invité pour assister à la concrétisation de leur amour. "Laura et Xavier se sont dits 'ouiii'. Oui pour la vie. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons beaucoup chanté et dansé. Nous étions tous réunis pour être témoin de ce moment hors du commun à Chambéry. Merci, merci à vous deux de nous avoir fait partager ce moment tellement émouvant", avait-il écrit sur Instagram.

Pour rappel, Xavier est un candidat emblématique des 12 coups de midi. En 2013, après soixante-seize participations, il avait remporté 335 856 euros de gains. Fou de jeux télévisés, il avait par la suite participé en 2018 à Questions pour un champion (France 3). Là encore, sa culture générale impressionnante ne lui avait pas fait défaut puisqu'il empochait 32 800 euros. Avec Jean-Luc Reichmann, Xavier a également joué à Qui veut gagner des millions ? en 2015.