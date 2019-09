Yael Grobglas enceinte : Petra de Jane the Virgin révèle sa grossesse de profil

Si, dans Jane the Virgin, les histoires de grossesse, coeur de l'intrigue initiale, sont bien compliquées, Yael Grobglas, à la ville, les rend très simples : enceinte de son premier enfant avec son compagnon de très longue date l'homme d'affaires israélien Artem Kroupenev, l'actrice de 34 ans l'a annoncé sur tapis rouge.

C'est en effet à l'occasion d'une soirée organisée en préambule de la cérémonie des Emmy Awards, le 22 septembre 2019, que Yael, alias Petra Solano à l'écran, a rendu sa grossesse publique, tout simplement en laissant voir son ventre arrondi, moulé dans une robe noire près du corps. Sur Instagram, elle a partagé deux images de son passage devant les photographes de presse : la première, la montrant de face, ne permet pas de déceler quoi que ce soit, mais la seconde, de profil avec le nombril en avant, parle d'elle-même !

Les partenaires de la jeune femme dans Jane the Virgin, qui vient de s'achever à l'été 2019 après cinq saisons, n'ont pas tardé à réagir avec enthousiasme. "Yesssssss mama", l'a félicitée Gina Rodriguez (qui s'est mariée au printemps dernier), la fameuse "Jane", tandis que Justin Baldoni, son mari puis ex-mari de fiction ("Rafael Solano"), lui-même déjà papa à deux reprises, s'enthousiasmait à grand renfort d'émojis.

Née à Paris mais élevée en Israël, où elle a commencé à garnir son CV artistique avant de se faire remarquer à l'échelle international avec un rôle récurrent dans la série Reign (déjà pour la chaîne The CW), Yael Grobglas s'est révélée avec son interprétation de la machiavélique Petra, avec un formidable talent comique et dramatique. Après avoir décroché le rôle en 2014, elle avait confié au New York Times que cela la changeait des rôles pour lesquels elle était généralement castée, embauchée pour jouer des personnages gauches ou garçon manqué : "Je m'éclate à jouer quelqu'un de si complexe, nuancé et amusant. Elle est calculatrice, pleine de ressources et manipulatrice. Mais même si je ne suis pas en accord avec les décisions qu'elle prend, il faut lui reconnaître qu'elle force l'admiration. C'est vraiment marrant de jouer ce personnage méchant, parce que c'est tout le contraire de moi."

On l'a bien compris : il n'y a aucun trait de caractère commun entre Yael, aperçue en parallèle dans Supergirl, et Petra. Aucun risque, alors, qu'elle accouche de jumelles et qu'elle les nomme d'après La Reine des neiges, n'est-ce pas ?