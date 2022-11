Yannick Choirat (Un Alibi) est en couple avec une sublime comédienne, photos du couple

France 2 diffuse ce 2 novembre 2022 la fiction inédite Un alibi, dans laquelle joue l'acteur Yannick Choirat. Visage connu de la télévision grâce à ses nombreuses participations à des séries comme Les Combattantes sur TF1, il impose de plus en plus son nom. Fort d'une carrière qu'il a réussi à mener alors qu'il vient d'un milieu loin de la comédie et du cinéma - sa mère était institutrice et son père électricien -, l'artiste est aussi un heureux papa de deux enfants qu'il a évoqué dans une interview pour le magazine Télé-Loisirs.

A 48 ans, celui qui incarnait un père aimant dans la série Le monde de demain sur Arte s'est souvenu de son parcours pour le magazine Télé-Loisirs. Une carrière marquée notamment par la pastille Vous les femmes, coécrite avec Olivia Cote, sa compagne de l'époque, et à Caméra café 2 : la boîte du dessus, en 2009. Aujourd'hui, ses prestations se succèdent sans se ressembler pour le petit écran et on le retrouvera même dans la prochaine réalisation de Woody Allen qui a été tournée en France.

Hors des caméras, Yannick Choirat est l'amoureux de la comédienne Karina Testa - remarquée dans Douce France et Kaboul Kitchen -, avec laquelle il a eu un garçon de 5 ans. Il est aussi père d'un fils de 10 ans né d'une précédente relation. Sur Instagram, sa compagne a dévoilé de tendres photos avec son amoureux et avec leur adorable fiston.