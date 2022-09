Sofia Essaïdi en combinaison décolletée avec Camille Lou et Julie de Bona : des "combattantes" au top !

La série-événement Les Combattantes va bientôt débarquer sur le petit écran ! Diffusée à partir du 19 septembre 2022 sur TF1, le show réalisé par Alexandre Laurent, produit par Iris Bucher pour Quad Drama à qui l'on doit Le Bazar de la charité, a été présenté en grande pompe au Gaumont Marignan à Paris ce 5 septembre. Les membres du casting était presque toutes et tous au rendez-vous, sous le signe du glamour et de la bonne humeur !

Cette mini-série ambitieuse de huit épisodes se déroule en septembre 1914, dans un village français qui se retrouve projeté dans l'horreur de la guerre. Quatre femmes vont voir leur destin basculer. Elles sont incarnées par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou - le trio du Bazar de la charité - rejointes par Sofia Essaïdi. Si l'héroïne de HPI, en pause dans sa carrière, manque à l'appel pour cette projection très spéciale, les trois autres comédiennes assurent le show. Avec une combinaison au décolleté sensuel, celle qu'on a vu briller au festival de Cannes a misé sur un total look noir et un rouge à lèvres fatal. Une couleur également choisie par son élégante partenaire Julie de Bona, tandis que Camille Lou a fait sensation avec un look d'inspiration aviatrice !

Pourquoi avoir choisi les mêmes actrices pour Les Combattantes avait demandé Télé-Loisirs à Anne Viau, directrice artistique de la fiction sur TF1 ? : L'idée, en reprenant les actrices du Bazar de la Charité, c'était de faire plaisir aux téléspectateurs, qui je suis sûre ont très envie de retrouver ces héroïnes. J'aime l'idée de ces héroïnes qui traversent les époques, même si c'est évidemment dans des rôles différents." La talentueuse Sofia Essaïdi complète ce groupe, forte de ses performances dans Kepler(s) ou encore Insoupçonnable.

Les acteurs Tom Leeb, Tchéky Karyo, Laurent Gerra, Yannick Choirat, Florence Loiret-Caille, Grégoire Colin étaient aussi de la partie pour cette soirée près des Champs-Elysées, non loin de Maxence Danet-Fauvel (Skam France), Eden Ducourant (Pour Sarah) ou encore Mikaël Mittelstadt (Ici tout commence) : une distribution au top ! Pour applaudir ces performances, l'équipe de la série a pu compter sur la venue de figures de la fiction télévisée française telles qu'Odile Vuillemin, Loup-Denis Elion, Cécile Bois ou encore Florent Peyre et Caroline Anglade.