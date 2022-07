Yannick Noah fait le show à Roland Garros, Richard Gasquet en charmante compagnie

Yannick Noah est un homme qui aime donner aux autres et quand il peut utiliser son talent pour la bonne cause, il n'hésite pas à le faire. Depuis quelque temps, il est devenu parrain du Fonds de dotation Terre d'Impact, lancé par la Fédération française de tennis (FFT). Mardi 5 juillet 2022 au soir, avant qu'il ne s'envole pour le Brésil, où il va assister au mariage de son fils Joakim, l'artiste de 62 ans était présent du côté de Roland-Garros, où il a pu participer à la soirée de gala mise en place par Terre d'Impact et l'association Fête le Mur sur le Court Central Philippe Chatrier.

Une superbe soirée durant laquelle Yannick Noah a pu pousser la chansonnette, mais il n'était pas le seul artiste présent à se produire sur scène puisque Joyce Jonathan était également de la partie, tout comme Sylvain Duthu et Florent Dasque, deux membres du groupe Boulevard des airs. Pour assister à ce bel évènement, les stars s'étaient déplacées en nombre et on a notamment vu Richard Gasquet. Le tennisman qui s'est récemment confié sur sa vie amoureuse était en très charmante compagnie et si l'on ne connaît pas l'identité de la jeune femme à ses côtés, il pourrait bien s'agir de celle qui fait battre son coeur depuis quelque temps.

Les stars du petit écran bien présentes

D'autres sportifs bien connus du grand public étaient également présents, à l'image du boxeur Tony Yoka ou de l'ancienne gloire du tennis, Cédric Pioline. Des personnalités du monde des médias étaient aussi là, comme le présentateur du JT de France 2 Thomas Sotto ou encore la chroniqueuse de Touche pas à mon poste et ancienne Miss France, Delphine Wespiser. Côté politique, le maire de Meaux et ancien ministre Jean-François Copé a assisté au gala en compagnie de sa femme, Nadia. L'ancien champion du monde Bernard Diomède vient clore cette liste de stars pour le moins impressionnante (retrouvez toutes les photos dans le diaporama) !

Une soirée magique et pour la bonne cause dans un lieu mythique avec Yannick Noah sur scène. Que demander de mieux ?!