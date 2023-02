Yannick Noah : Sa fille Jenaye partage un moment sexy avec son célèbre boyfriend

Yannick Noah est un papa comblé et heureux, père de 5 enfants, dont plusieurs très populaires, mais il peut désormais se vanter d'être le beau-père d'une véritable star internationale. Depuis peu, sa fille Jenaye, 26 ans, est en couple avec un rappeur très célèbre. En effet, comme elle l'a montré sur son compte Instagram le 7 février dernier, la belle brune est en couple avec G-Eazy, un artiste américain de 33 ans, qui a déjà collaboré avec des stars comme Britney Spears ou Cardi B. Suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram, le grand brun est venu à Paris pour la Fashion Week et il est resté pour passer du temps avec sa nouvelle compagne.

S'ils ne se montrent pas ensemble sur leurs publications, Jenaye et G-Eazy (de son vrai nom Gerald Earl Gillum) n'hésitent pas à publier des stories à deux sur leurs réseaux sociaux et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin. Bien que rentrés aux Etats-Unis, les amoureux se sont dévoilés sur des photos prises à Paris (qui sont à retrouver dans le diaporama). Sur l'une d'elle, on peut voir Jenaye embrasser son nouveau boyfriend sur la tempe, en indiquant la date du 14 février. "Joyeuse Saint-Valentin", ajoute-t-elle. Une visite des monuments mythiques de Paris qui ne pouvait se faire sans un tour par la Tour Eiffel, où les deux tourtereaux ont pris un selfie à deux.

Journée dans les rues de Paris avant une soirée romantique

Une journée qui s'est terminée par une soirée en amoureux, comme Jenaye l'a montré avec un nouveau selfie sur lequel G-Eazy est littéralement en train de lui lécher la joue ! Une belle journée pour les amoureux qui s'est poursuivie jusqu'à la soirée et les débuts du couple semblent très bien se passer.

Visiblement déjà très amoureuse, Jenaye Noah n'hésite plus à mettre de l'avant son couple sur son compte Instagram et le petit séjour du couple à Paris ressemble à un doux rêve. Installée à New-York où elle poursuit une brillante carrière de mannequin, elle revient régulièrement à Paris, notamment pour y retrouver son jeune frère Joalukas, avec qui elle entretient une très belle relation.