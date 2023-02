Yannick Noah : Sa fille Jenaye en couple avec un célèbre rappeur ? Cette une photo qui en dit long...

S'il y a une famille qui a la bougeotte, c'est bien celle de Yannick Noah. L'ancienne star du tennis est l'heureux père de 5 enfants de 3 femmes différentes et ils ont tous en commun d'aimer voyager. Si son cadet Joalukas est en France, la plupart d'entre eux sont installés aux États-Unis, à l'image de sa fille Jenaye, qui vit à New York et poursuit une belle carrière de mannequin. La jeune femme de 26 ans est très sollicitée par les marques de luxe et elle était d'ailleurs à Paris pour la Fashion Week où elle a fait une très belle impression.

L'occasion pour la petite soeur de Joakim Noah de rester un peu dans la capitale française, pour profiter de sa famille sur place, mais ce n'est visiblement pas l'unique raison de son séjour. Si elle se montre active sur Instagram et aime bien partager du contenu avec ses abonnés, Jenaye garde néanmoins sa vie amoureuse secrète et difficile de savoir si elle est en couple ou pas. Pourtant, en ce 6 février, elle a publié une photo dans sa story qui laisse penser qu'elle a trouvé l'amour dans les bras d'un très célèbre rappeur. Sur la photo, on peut la voir en train de traverser au passage piéton en tenant la main de la personne en train de prendre la photo (la story est à retrouver dans le diaporama).

Jenaye en couple avec l'ex de Lana Del Rey ?

Jenaye ajoute discrètement le compte Instagram de la personne sur son bras, suivi d'un emoji coeur noir et il s'agirait du célèbre G-Eazy, un artiste bien connu des amateurs de rap. Suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram, il fait partie des rappeurs américains les plus connus. gé de 33 ans, le beau gosse est sorti avec Lana Del Rey ou plus récemment avec l'actrice Ashley Benson, mais il semblerait bien qu'il soit en couple avec la fille de Yannick Noah depuis quelque temps. Le 25 janvier dernier, il a publié plusieurs photos de son séjour à Paris (où il se trouve toujours d'après ses stories) et sur l'une d'elle, on peut le voir en train de prendre un selfie dans un miroir avec la belle Jenaye.