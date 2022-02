Ashley Benson de nouveau en couple avec son ex G-Eazy ? Une nouvelle sortie ravive les rumeurs

Le duo Ashley Benson et G-Eazy serait de retour après avoir fait une pause... Les deux tourtereaux ont été vus plusieurs fois ensemble ces dernières semaines, suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient être de nouveau en couple.

Une source s'est exprimée sur le sujet pour People : "Ils sont définitivement de retour (...) Ashley a été d'un grand soutien après la mort de sa mère et il s'est appuyé sur elle." En effet, G-Eazy et Ashley Benson avaient été en couple pour la première fois vers mai 2020, ils avaient été photographiés en train de s'embrasser à l'époque. Des rumeurs avaient circulé ensuite sur une séparation en février 2021 avant qu'ils ne soient de nouveau vus ensemble pendant un dîner quelques mois plus tard. Puis ils s'étaient bel et bien séparés... Mais il semblerait bien qu'ils soient maintenant réconciliés !

Il faut dire que le couple avait rarement eu l'occasion de vivre sa passion sereinement. En effet, sortant d'une relation de 2 ans avec le mannequin britannique Cara Delevingne, Ashley avait essuyé de vives critiques dès le début de son flirt avec le rappeur américain. Cara Delevingne était montée au créneau pour défendre son ex-compagne : "Plus que jamais, il est plus important de répandre l'amour et non la haine. À tous ceux qui s'attaquent à Ashley Benson, je vous prie d'arrêter. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi, et c'est exactement ainsi que ça devrait être." Les deux jeunes femmes s'étaient fiancées à Saint-Tropez en juillet 2019, puis mariées un mois plus tard lors d'une cérémonie non officielle à Las Vegas.

Ashley Benson s'est fait connaître dans le rôle d'Hanna Marin dans la série à succès Pretty little liars entre 2011 et 2017. Elle est par la suite apparue dans des productions cinématographiques, en particulier le Spring Breakers d'Harmony Korine au côté de Selena Gomez. G-Eazy a quant à lui sorti son sixième album solo These Things Happen Too en septembre dernier.