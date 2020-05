Ashley Benson déjà recasée avec G-Eazy ? Son ex Cara Delevingne prend sa défense

Près d'un mois après sa rupture avec Cara Delevingne, l'actrice américaine Ashley Benson aurait-elle déjà retrouvé l'amour ? Le 13 mai 2020, la star de la série Pretty Little Liars a été aperçue au côté du rappeur G-Eazy lors d'une sortie en voiture dans les rues de Los Angeles. Il n'en fallait pas plus pour lancer de nouvelles rumeurs de romance, de même que de vives critiques reprochant à la jolie blonde d'avoir oublié son ex-compagne un peu trop rapidement.

"Plus que jamais, il est plus important de répandre l'amour et non la haine, a commenté Cara Delevingne en story Instagram, ce vendredi. À tous ceux qui s'attaquent à Ashley Benson, je vous prie d'arrêter. Vous ne connaissez pas la vérité, seulement elle et moi, et c'est exactement ainsi que ça devrait être." Un message relayé dans la foulée par la principale intéressée sur son propre compte Instagram.