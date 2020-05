Cara Delevingne et Ashley Benson : Rupture après deux ans d'amour

Le couple formé par Ashley Benson et Cara Delevingne fait-il partie de ceux qui n'ont pas survécu au confinement ? D'après les informations de People datées du 6 mai 2020, l'Américaine de 30 ans et la Britannique de 27 ans seraient désormais séparées. Ashley et Cara auraient rompu au début du mois d'avril, comme l'affirment plusieurs sources restées anonymes.

L'une d'entre elles dit que Cara Delevingne passerait son confinement avec Margaret Qualley, sa soeur Rainey et Kaia Gerber. "Cara et Ashley ont toujours connu des hauts et des bas auparavant mais c'est bel et bien terminé. Leur relation est juste arrivée à sa fin", a complété cette source. Pour l'instant, ni Cara Delevingne, ni Ashley Benson n'a réagi à cette nouvelle.

Ashley et Cara avaient été vues pour la première fois en train de s'embrasser à l'aéroport de Heathrow, à Londres, en août 2018. Elles n'avaient officialisé leur relation que des mois plus tard, en juin 2019. Cara Delevingne avait publié une vidéo d'elles en train de s'embrasser sur Instagram, pour leur premier anniversaire à deux. "C'est juste incroyable de ne plus être seule, tu fais face au monde avec quelqu'un d'autre (...) Je ne veux pas être si secrète que les gens pensent que j'ai honte. Mais je n'ai jamais été dans une relation où tout est si public", avait confié le mannequin à Elle UK.

La médiatisation à outrance de leur histoire avait également fragilisé Ashley Benson. "J'ai toujours gardé mes relations privées, c'est juste mieux. C'est dur, on ne peut pas échapper à la médiatisation si le public veut savoir", avait détaillé l'actrice de Pretty Little Liars à People en août 2018.

La dernière apparition publique de Cara Delevingne et Ashley Benson remonte au 26 mars dernier, pour une simple sortie au supermarché. Pour rappel, elles s'étaient rencontrées sur le tournage du film Her Smell, dont elles partagent l'affiche. Après des fiançailles cet été à Saint-Tropez, elles s'étaient mariées lors d'une cérémonie intimiste à Las Vegas, le 5 août 2019, devant un sosie d'Elvis.