Yaphet Kotto (James Bond) est mort : décès du Dr Kananga

Des débuts de la saga en 1962 à nos jours, plusieurs légendes ont incarné James Bond au cinéma. L'agent secret britannique a également affronté de nombreux méchants. L'un d'eux, Yaphet Kotto, est mort. La triste nouvelle a été annoncée par la veuve du défunt. Elle a publié un message sur le compte Facebook de son mari et confirmé son décès, survenu dans la soirée du lundi 15 mars 2021.

"Je suis attristée et encore choquée de la mort de mon mari Yaphet, que j'ai épousé il y a 24 ans. Il est décédé hier soir [lundi 15 mars 2021, NDLR] vers 22h30, heure des Philippines, précise l'épouse endeuillée. C'est un moment très douloureux sur lequel je me dois de vous informer, vous les fans, amis et la famille de mon mari. Nous avions encore beaucoup de projets dont nous discutions, tu avais beaucoup d'entretiens à venir et des offres de films comme G.I. Joe, le film de Tom Cruise et encore d'autres. Tu avais encore l'intention de sortir ton livre et de monter une organisation religieuse basée sur les enseignements de Yogananda."

Elle ajoute et conclue : "Tu as joué le méchant dans certains films mais pour moi et pour plein d'autres, tu es un vrai héros. Un homme bon, un bon père, un bon mari et un être humain correct, très rare à trouver. Un des meilleurs acteurs d'Hollywood, une légende. Repose en paix chéri, tu me manqueras tous les jours, mon meilleur ami, mon roc. Je t'aime et tu seras toujours dans mon coeur. À la prochaine !"