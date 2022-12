Yassine Bounou : Qui est Imane, sa mystèrieuse compagne et mère de son garçon ?

Le conte de fée se poursuit pour l'équipe du Maroc, qui est devenue au fil des rencontres la véritable révélation de cette Coupe du monde. Sous l'impulsion de ses stars Hakim Ziyech et le joueur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, les Lions de l'Atlas ont battu l'Espagne et le Portugal, deux des grands favoris du mondial. Ce soir, ils s'avancent remonter comme jamais face à l'équipe de France et en ayant déjà marqué l'histoire du football africain, puisqu'ils sont les premiers à atteindre ce stade de la compétition. Pour y arriver, ils ont également pu compter sur leur gardien, Yassine Bounou, indispensable et bourreau des Espagnols en huitième de finale. Un solide gaillard de 31 ans, qui s'est révélé aux yeux du monde au Qatar et qui espère certainement jouer un mauvais tour aux Français.

Pour l'aider dans sa quête, le gardien de but marocain sait qu'il peut compter sur le soutien d'Imane, qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant. Difficile d'en savoir beaucoup sur la belle brune, exceptée qu'elle a eu 30 ans cette année et qu'elle possède un compte Instagram dont la popularité a bondi ces dernières semaines. Actuellement suivie par plus de 275 000 abonnés, elle publie régulièrement du contenu. Elle ajoute simplement deux drapeaux marocains et espagnols dans sa bio, elle qui doit certainement vivre à Séville (Andalousie) avec son mari, lui qui joue pour le club de la ville.

Yassine et Imane, parents d'un petit garçon

Yassine Bounou et sa compagne sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Isaac, mais l'on ne connaît pas sa date de naissance. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à partager de jolies photos de lui sur leurs réseaux sociaux. Pour ce qui est de leur couple, la première photo où on les voit ensemble remonte au 30 octobre 2018, mais difficile de savoir s'ils sont mariés ou non.