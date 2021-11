Yelle enceinte : la chanteuse de 38 ans va être maman pour la première fois !

On a l'habitude de la voir danser, chanter, sautiller dans la joie et la bonne humeur. Loin de ses premiers pas et premiers clashs avec le groupe TTC, Julie Budet est devenue une pointure de la musique électro que tout le monde s'arrache. Plus connue sous le nom de Yelle, l'artiste va toutefois devoir s'accorder du temps loin de la scène, qu'elle aime tant - et qui le lui rend bien ! Sur son compte Instagram, la jeune Bretonne de 38 ans a effectivement annoncé qu'elle était enceinte, à la surprise générale : les dates de sa tournée actuelle s'étalent jusqu'à la fin du mois de décembre 2021 et elle avait rarement autant débordé d'énergie.

Je vais devoir me détendre pendant un petit moment

"Mes chers amis. En 2022, Grand Marnier et moi allons travailler sur un nouveau projet. Un projet très spécial, écrit-elle, le 8 novembre 2021, en utilisant un émoji de femme enceinte. Je vais devoir me détendre pendant un petit moment, jusqu'à ce que je puisse retrouver l'énergie nécessaire pour poursuivre ma tournée. Dès que possible ! Vous savez à quel point nous aimons être avec vous tous. Et en attendant, nous allons enregistrer de nouvelles chansons, et programmerons certainement des sessions en livestream, tout ça. On vous aime pour toujours, à très bientôt."